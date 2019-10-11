Туляк за уклонение от прохождения воинской службы заплатит 50 тысяч рублей
Парень трижды не явился в военный комиссариат
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Суд вынес приговор жителю Тулы. 20-летний молодой человек признан виновным в уклонении от призыва на военную службу.
С января по июль 2019 года его трижды извещали о необходимости явиться в военный комиссариат Тулы для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии.
Но молодой человек без уважительных причин игнорировал требования. Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU