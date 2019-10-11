Делегация Тульской области посетила международную выставку достижений в области цифровой экономики
Глава региона осмотрел беспилотный вертолет, который используется для ликвидации последствий ЧС
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Делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым посетила Китайскую международную выставку достижений в области цифровой экономики – 2019 в провинции Хэбэй.
Главная тема выставки - «Высокоэффективное развитие стимулов цифровой экономики».
Глава региона осмотрел беспилотный вертолет, который используется для ликвидации последствий ЧС. Его грузоподъемность - до 1 тонны.
Также Алексею Дюмину показали продукцию китайской компании, которая производит комплексные серверные решения.
ИСТОЧНИК KP.RU