Делегация Тульской области посетила международную выставку достижений в области цифровой экономики

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-11T17:56:38+03:00

Глава региона осмотрел беспилотный вертолет, который используется для ликвидации последствий ЧС

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Делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым посетила Китайскую международную выставку достижений в области цифровой экономики – 2019 в провинции Хэбэй.

Главная тема выставки - «Высокоэффективное развитие стимулов цифровой экономики».

Глава региона осмотрел беспилотный вертолет, который используется для ликвидации последствий ЧС. Его грузоподъемность - до 1 тонны.

Также Алексею Дюмину показали продукцию китайской компании, которая производит комплексные серверные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU