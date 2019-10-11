В центре Тулы прикрыли подпольный игорный клуб

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-11T17:09:21+03:00

Он существовал под видом пункта приема платежей

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В арендованном помещении по ул. Ленина в Туле работал подпольный игорный клуб. Он существовал под видом пункта приема платежей от жителей, желающих вступить в потребительское общество взаимного обеспечения «Интернациональные ресурсы».

Азартные игры проводили с помощью 31 стационарного компьютера.

Прокуратура Советского района в суд предъявила иск о возложении на юридическое лицо и арендодателя - собственника помещения обязанности прекратить незаконную игорную деятельность. Требования были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU