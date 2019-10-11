В центре Тулы прикрыли подпольный игорный клуб
В арендованном помещении по ул. Ленина в Туле работал подпольный игорный клуб. Он существовал под видом пункта приема платежей от жителей, желающих вступить в потребительское общество взаимного обеспечения «Интернациональные ресурсы».
Азартные игры проводили с помощью 31 стационарного компьютера.
Прокуратура Советского района в суд предъявила иск о возложении на юридическое лицо и арендодателя - собственника помещения обязанности прекратить незаконную игорную деятельность. Требования были удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU