В Туле проходят соревнования по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-11T16:20:49+03:00

За места на пьедестале почета борются 400 спортсменок

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В Туле проходит Межрегиональный турнир по художественной гимнастике. Он организован в рамках V юбилейного Открытого Кубка Тульской Федерации г. Тулы по художественной гимнастике.

На турнире в областной столице собрались около 400 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Евпатории, Костромы, Орла, Калуги, Обнинска, Чехова, Тулы и других городов России.

За места на пьедестале почета борются гимнастки от 6 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU