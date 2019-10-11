В Туле проходят соревнования по художественной гимнастике
За места на пьедестале почета борются 400 спортсменок
Фото: Администрация города
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В Туле проходит Межрегиональный турнир по художественной гимнастике. Он организован в рамках V юбилейного Открытого Кубка Тульской Федерации г. Тулы по художественной гимнастике.
На турнире в областной столице собрались около 400 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Евпатории, Костромы, Орла, Калуги, Обнинска, Чехова, Тулы и других городов России.
За места на пьедестале почета борются гимнастки от 6 до 17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU