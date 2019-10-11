В Тульской области воришка пытался спрятаться от росгвардейцев под одеялом

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-11T15:07:01+03:00

Его обнаружили и передали для разбирательства прибывшим полицейским

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В Алексине местный житель снял решетку окна и забрался в чужую дачу на окраине города.

В доме сработала охранная сигнализация, на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии. Злоумышленник, так и не успевший похитить чужое имущество, попытался спрятаться под одеялом в доме. Его обнаружили и передали для разбирательства прибывшим полицейским.

41-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном. В полиции выясняют детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU