2019-10-11T14:51:41+03:00
Происшествия

Житель Тульской области вымогал интимные фото алтайской школьницы

Теперь он отправится под суд
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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27-летний житель Тульской области обвиняется по статье «Развратные действия». По данным следствия, в 2016 году в соцсети он познакомился с девочкой из Алтайского края, которой на тот момент было 13 лет.

Мужчина общался с ней от имени девочки-подростка. Вскоре он вынудил у нее прислать несколько фотографий и видеозапись интимного характера с ее участием. Когда школьница поняла, что с ней общается взрослый мужчина заблокировала его в соцсети и прекратила переписку.

Но житель Тульской области на этом не остановился. Он еще долго продолжал вымогать у девочки фотографии, шантажируя тем, что ее одноклассники узнают о предыдущей переписке.

- В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности мужчины к инкриминируемым деяниям, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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