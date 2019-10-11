19 октября в Туле завершится мотосезон
Основные мероприятия пройдут в парке «Патриот»
Фото: Алексей ФОКИН
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19 октября в Туле завершится мотосезон. Основные мероприятия состоятся в парке «Патриот».
Участники мотопробега соберутся на площади Ленина в 13:30. В 14:23 колонна стартует по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот». В 15:00 в парке «Патриот» состоится концерт исполнителей и творческих групп города. Также туляков угостят горячим чаем.
ИСТОЧНИК KP.RU