2019-10-11T14:11:56+03:00
Общество

19 октября в Туле завершится мотосезон

Основные мероприятия пройдут в парке «Патриот»
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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19 октября в Туле завершится мотосезон. Основные мероприятия состоятся в парке «Патриот».

Участники мотопробега соберутся на площади Ленина в 13:30. В 14:23 колонна стартует по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот». В 15:00 в парке «Патриот» состоится концерт исполнителей и творческих групп города. Также туляков угостят горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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