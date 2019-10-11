В Тульской области коммунальщик пойдет под суд за смерть женщины в траншее

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-11T14:03:55+03:00

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35-летнего начальника участка котельных Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Следствием установлено, что в августе женщина упала в траншею, вырытую бригадой рабочих компании. Она не увидела ее из-за отсутствия освещения. Траншея также не была огорожена. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

По версии следствия причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация работ на указанном строительном объекте обвиняемым, который не обеспечил ограждения траншеи.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU