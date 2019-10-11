В Туле на Красноармейском проспекте не поделили дорогу Nissan X-Trail и Mazda-6
Автомобили получили серьезные повреждения
Фото: tula.chp
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В Туле на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена не поделили дорогу Nissan X-Trail и Mazda-6. ДТП произошло утром 11 октября.
Водитель Mazda направлялся в сторону Московского вокзала. Nissan двигался в противоположном направлении.
На перекрестке водитель внедорожника попытался развернуться, однако в результате автомобили столкнулись на полном ходу.
Внедорожник влетел в ограждение, а легковушку развернуло на проезжей части.
Автомобили получили серьезные повреждения. Участницу аварии, пассажирку внедорожника, увезла скорая.
ИСТОЧНИК KP.RU