Жителя Тульской области задержали с тремя пакетами героина
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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27-летний мужчина в Ефремовском районе сбывал героин с помощью «закладок». С очередной партией наркотиков его задержали полицейские.
В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли 3 полимерных пакета с порошком. Дальнейшее исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердило, что подозреваемый хранил и, предположительно, планировал распространять героин.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит наказание за покушение на сбыт наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU