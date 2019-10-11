Жителя Тульской области задержали с тремя пакетами героина

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-11T12:29:39+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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27-летний мужчина в Ефремовском районе сбывал героин с помощью «закладок». С очередной партией наркотиков его задержали полицейские.

В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли 3 полимерных пакета с порошком. Дальнейшее исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердило, что подозреваемый хранил и, предположительно, планировал распространять героин.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит наказание за покушение на сбыт наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU