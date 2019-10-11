В Большой Туле столкнулись «Mitsubishi», «ВАЗ» и «KIA»
17-летнего молодого человека с различными травмами госпитализировали
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На улице Ямская в деревне Ямны произошло ДТП. 50-летний мужчина на «Mitsubishi Outlander» при повороте столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 18-летнего молодого человека и автомобилем «КИА Спортейдж» под управлением 50-летнего мужчины.
В результате ДТП водителя «ВАЗа» после оказания помощи медики отпустили домой. Его пассажира, 17-летнего молодого человека, с различными травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU