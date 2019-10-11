В Туле установили памятную доску почетному гражданину города Станиславу Аверину

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-11T11:40:26+03:00

Она размещена на здании предприятия

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11 октября почетному гражданину города-героя Тулы Станиславу Аверину установили памятную доску. Она размещена здании ЦКБА.

Станислав Аверин является автором 3 книг, нескольких десятков изобретений и нескольких десятков публикаций. Он был избран академиком — членом Президиума Академии электротехнических наук РФ и академиком Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ.

За большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие производственного потенциала, инфраструктуры тульских предприятий и экономики города ТулыСтанислав Иванович удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU