В Тульской области управляющая организация по решению суда проведет ремонтные работы многвартирного дома
Прокуратура Белевского района Тульской области по обращению жителей провела проверку многоквартирного жилого дома по ул. К. Маркса, г. Белева.
В ходе проверки было установлено, что управляющая организация «Белевское коммунальное хозяйство» многоквартирного дома не осуществляет ремонт фасада, цоколя и подъезда жилого дома, тем самым нарушая жилищное законодательство.
По результатам рассмотрения обращения жителей исковое заявление об обязании муниципального унитарного предприятия провести соответствующие работы прокуратурой было направлено в суд. Организация должна провести соответствующие работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU