В Тульской области управляющая организация по решению суда проведет ремонтные работы многвартирного дома

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-10T17:32:41+03:00

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Прокуратура Белевского района Тульской области по обращению жителей провела проверку многоквартирного жилого дома по ул. К. Маркса, г. Белева.

В ходе проверки было установлено, что управляющая организация «Белевское коммунальное хозяйство» многоквартирного дома не осуществляет ремонт фасада, цоколя и подъезда жилого дома, тем самым нарушая жилищное законодательство.

По результатам рассмотрения обращения жителей исковое заявление об обязании муниципального унитарного предприятия провести соответствующие работы прокуратурой было направлено в суд. Организация должна провести соответствующие работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU