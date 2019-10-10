2019-10-10T17:09:12+03:00
Происшествия

В Тульской области 57-летняя женщина организовала незаконный игорный бизнес

Обвинительное заключение утверждено прокурором
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Богородицке 57-летняя женщина незаконно организовала игорный бизнес. По версии следствия, обвиняемая установила игровое программное обеспечение на 6 компьютеров компьютерного клуба, где она же была администратором и кассиром.

Она обеспечивала доступа клиентов заведения к компьютерам для привлечения их в участии в азартных играх, принимала ставки. Тем самым, она незаконно организовывала проведение в указанном помещении азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.

В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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