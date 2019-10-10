В Тульской области 57-летняя женщина организовала незаконный игорный бизнес
В Богородицке 57-летняя женщина незаконно организовала игорный бизнес. По версии следствия, обвиняемая установила игровое программное обеспечение на 6 компьютеров компьютерного клуба, где она же была администратором и кассиром.
Она обеспечивала доступа клиентов заведения к компьютерам для привлечения их в участии в азартных играх, принимала ставки. Тем самым, она незаконно организовывала проведение в указанном помещении азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.
В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU