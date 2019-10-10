Экс-футболист тульского «Арсенала» подал заявление о сдаче депутатского мандата

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-10T16:49:49+03:00

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7 октября Бывший футболист тульского «Арсенала» Виталий Бут подал заявление о добровольной сдаче депутатского мандата городской Думы Новороссийска. Позже он был арестован на двое суток, на него составили три административных протокола.

По сообщениям СМИ, ранее он стал участником ДТП, произошедшего в Новороссийске. Находясь за рулем автомобиля, экс-футболист сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места аварии. От освидетельствования на алкогольное опьянения Виталий отказался. Ребенок получил незначительные травмы.

9 сентября заявление Бута о досрочном сложении полномочий было удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU