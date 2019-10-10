Экс-футболист тульского «Арсенала» подал заявление о сдаче депутатского мандата
7 октября Бывший футболист тульского «Арсенала» Виталий Бут подал заявление о добровольной сдаче депутатского мандата городской Думы Новороссийска. Позже он был арестован на двое суток, на него составили три административных протокола.
По сообщениям СМИ, ранее он стал участником ДТП, произошедшего в Новороссийске. Находясь за рулем автомобиля, экс-футболист сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места аварии. От освидетельствования на алкогольное опьянения Виталий отказался. Ребенок получил незначительные травмы.
9 сентября заявление Бута о досрочном сложении полномочий было удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU