Два туляка попались на краже металлических изделий
Их действия были пресечены сотрудниками охраны
Фото: Архив "КП"
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В Киреевском районе Тульской области установлены двое злоумышленников, которые хотели похитить металлические изделия: болты, подкладки с железнодорожного полотна на территории одной из организация.
Их действия были выявлены и пресечены сотрудниками охраны — подозреваемые были доставлены в отдел МВД для разбирательства. Ими оказались 36-летний неработающих туляк и его 37-летний подельник.
Злоумышленники признались в содеянном. Сейчас полицейские выясняют детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU