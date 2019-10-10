Два туляка попались на краже металлических изделий

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-10T14:35:04+03:00

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В Киреевском районе Тульской области установлены двое злоумышленников, которые хотели похитить металлические изделия: болты, подкладки с железнодорожного полотна на территории одной из организация.

Их действия были выявлены и пресечены сотрудниками охраны — подозреваемые были доставлены в отдел МВД для разбирательства. Ими оказались 36-летний неработающих туляк и его 37-летний подельник.

Злоумышленники признались в содеянном. Сейчас полицейские выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU