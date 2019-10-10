В Тульской области кассир украла деньги из магазина, в котором работала
Женщина созналась в содеянном
Фото: Архив "КП"
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В Новомосковске подавец-кассир местного магазина тайно взяла из кассы 6 тысяч рублей. Это удалось установить благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали противоправное деяние женщины.
33-летняя подозреваемая призналась в краже. В данный момент в отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Полицейские выясняют все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU