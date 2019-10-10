2019-10-10T12:33:45+03:00
Экономика

Алексей Дюмин представил инвестиционный потенциал Тульской области в Пекине

С КНР область связывают давние и крепкие торгово-экономические связи
Мария ВЛАСОВА
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10 октября глава региона Алексей Дюмин представил инвестиционный потенциал Тульской области на площадке Российского культурного центра.

- Цели, которые мы перед собой ставили на первый день, достигнуты. Мы уже подписали 4 экспортных контракта на сумму более 1 млрд рублей, - подчеркнул губернатор. - Впереди у нас также насыщенная деловая программа: планируем подписать еще 1 контракт и 2 соглашения о сотрудничестве – с правительством провинции ХэбЭй и правительством Нинся-ХуЭйского автономного района. Уверен, что наш рабочий визит позволит укрепить взаимодействие Тульской области и Китая.

Специальный представитель Правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй подтвердил заинтересованность китайских предпринимателей во взаимодействии с Россией.

- Чем теснее наше сотрудничество по линии регионов, тем плотнее фундамент российско-китайского многопланового взаимодействия. Открытие завода «Грэйт Волл» - это отличный пример, - сообщил Ли Хуэй.

Отметим, что товарооборот между Тульской областью и КНР за последние 3 года вырос вдвое – со 172 до 343 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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