На трассе в Тульской области «BMW» въехал в отбойник и вылетел в кювет
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 октября в 17.40 на 319 км дороги М-4 «Дон» городского округа Ефремов произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «BMW 523» наехал на металлическое барьерное ограждение. Затем машина съехала в правый кювет и опрокинулась.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП водителя «BMW» госпитализировали с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU