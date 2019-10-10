На трассе в Тульской области «BMW» въехал в отбойник и вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-10T11:32:29+03:00

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением

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9 октября в 17.40 на 319 км дороги М-4 «Дон» городского округа Ефремов произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «BMW 523» наехал на металлическое барьерное ограждение. Затем машина съехала в правый кювет и опрокинулась.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП водителя «BMW» госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU