В Тульской области поймали двух нелегальных перевозчиков

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-10T10:12:57+03:00

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В Тульской области сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства региона с инспекторами ГИБДД выявили 2 нелегальных перевозчиков.

Водителей привлекут к ответственности по статьям «Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси», «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения» и «Управление транспортным средством без путевого листа».

ИСТОЧНИК KP.RU