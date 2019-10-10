В Тульской области поймали двух нелегальных перевозчиков
9 октября состоялся профилактический рейд
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В Тульской области сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства региона с инспекторами ГИБДД выявили 2 нелегальных перевозчиков.
Водителей привлекут к ответственности по статьям «Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси», «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения» и «Управление транспортным средством без путевого листа».
ИСТОЧНИК KP.RU