В Тульской области снесут детский лагерь «Космос»

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-10T09:57:16+03:00

В 2020 году учреждение работать не будет

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В поселке Бунырево Алексинского района на месте лагеря «Космос» возведут ряд новых современных корпусов.

В связи со строительными работами в 2020 году учреждение работать не будет.

Возвести новые корпуса планируют за 2 года. Сейчас объект проектируют.

На сегодняшний день на территории лагеря «Космос» находятся 6 корпусов. Они вмещают 200 человек. Они включают не только жилые помещения. В корпусах также расположены душевые, пищеблок, медпункт и открытый бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU