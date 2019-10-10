В Тульской области снесут детский лагерь «Космос»
В 2020 году учреждение работать не будет
Фото: Алексей ФОКИН
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В поселке Бунырево Алексинского района на месте лагеря «Космос» возведут ряд новых современных корпусов.
В связи со строительными работами в 2020 году учреждение работать не будет.
Возвести новые корпуса планируют за 2 года. Сейчас объект проектируют.
На сегодняшний день на территории лагеря «Космос» находятся 6 корпусов. Они вмещают 200 человек. Они включают не только жилые помещения. В корпусах также расположены душевые, пищеблок, медпункт и открытый бассейн.
ИСТОЧНИК KP.RU