2019-10-09T17:58:06+03:00
Происшествия

Житель Тульской области нашел телефон и списал с чужой карты шесть тысяч рублей

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В сквере Ясногорска злоумышленник нашел чужой мобильный телефон. С помощью банковского приложения на устройстве он перевел 6 тысяч рублей с карты владельцы на свою банковскую карту.

Обнаружив пропажу мобильника и списание денег 43-летний владелец обратился в полицию.

При проведении оперативных мероприятий удалось выяснить личность и местонахождение вероятного злоумышленника.

20-летний неработающий местный житель признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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