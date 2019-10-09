Житель Тульской области нашел телефон и списал с чужой карты шесть тысяч рублей
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В сквере Ясногорска злоумышленник нашел чужой мобильный телефон. С помощью банковского приложения на устройстве он перевел 6 тысяч рублей с карты владельцы на свою банковскую карту.
Обнаружив пропажу мобильника и списание денег 43-летний владелец обратился в полицию.
При проведении оперативных мероприятий удалось выяснить личность и местонахождение вероятного злоумышленника.
20-летний неработающий местный житель признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU