Житель Тульской области умыкнул из сарая зимнюю резину
Ущерб составил 20 тысяч рублей
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В Щёкинском районе местный житель умыкнул из подвала сарая зимнюю автомобильную резину. Для этого злоумышленник лопатой отжал доски и проник внутрь помещения. Нанесённый потерпевшей ущерб составил 20 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен 28-летний безработный мужчина. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU