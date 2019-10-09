Житель Тульской области умыкнул из сарая зимнюю резину

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-09T17:28:33+03:00

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В Щёкинском районе местный житель умыкнул из подвала сарая зимнюю автомобильную резину. Для этого злоумышленник лопатой отжал доски и проник внутрь помещения. Нанесённый потерпевшей ущерб составил 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен 28-летний безработный мужчина. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU