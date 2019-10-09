СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-09T16:58:48+03:00

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Туляков приглашают в экзотариум разгадать тайны морских глубин. 12 октября, в День дайвера, с 12.00 до 14.00 мероприятие состоится в старом здании (Октябрьская, 26).

Гости смогут познакомиться с делом жизни известного исследователя Жака-Ива Кусто, пообщаться с одним из известных тульских дайверов, научиться собирать и разбирать оборудование для глубоководного погружения, сделать запоминающиеся фотографии и создать собственную игру "Мой подводный мир".

Телефон для справок: 47-53-92

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ИСТОЧНИК KP.RU