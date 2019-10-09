В Большой Туле мужчина угодил под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-09T15:35:35+03:00

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8 октября в 00.10 на 96 км дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» Ленинского района произошло ДТП. 31-летняя женщина на автомобиле «Chevrolet Lacetti» на освещенном участке дороги наехала на пешехода, 24-летнего молодого человека.

Он переходил проезжую часть дороги в темное время суток вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов на одежде. При этом в зоне видимости находился надземный пешеходный переход.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Пешехода с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU