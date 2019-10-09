Осужденный туляк подал иск на возмещение материальной компенсации

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-09T12:58:39+03:00

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Туляк обратился в Советский районный суд города с иском к Министерству финансов РФ с требование компенсировать ему моральный ущерб за его содержание в зале суда в «клетке». По словам истца, ему были причинены моральные и нравственные страдания. Мужчина требовал выплатить 230 тыс. рублей.

В компенсации суд ему отказал, мотивировав решение тем, что в районных судах оборудование залов заседание металлическими решетками и содержание в них обвиняемых и подозреваемых соответствует требованиям российского законодательства. Кроме того, нахождение подозреваемых за решеткой во время судебного заседания не может расцениваться как унижающее честь и достоинство.

Отметим, что мужчина не предоставил достаточных доказательств того, что в результате его содержания в металлической клетке ему причинен реальный физический вред, глубокие физические или психические страдания, или это вызвало у него чувства страха, тревоги и собственной неполноценности, что в отношении него, неоднократно осужденного приговорами судов, принимаемые меры по обеспечению безопасности в зале судебных заседаний являлись чрезмерными и выходили за пределы минимального уровня суровости.

Решение суда в законную силу не вступило и обжаловано быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU