В Тульской многоэтажке обнаружилось обирание грызунов
За данное нарушение на УК возбудили дело об административном правонарушении
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
По обращениям жителей Роспотребнадзор провел проверку подвалов и чердаков многоквартирных жилых домов на наличие грызунов (мышей и крыс). Обследование проводилось по адресам: Красноармейский проспект, д. 8, ул. Пролетарская, д. 32, ул. Болдина, 112б.
Наличие грызунов подтвердилось только по одному из адресов, обсуживающегося УК «Ваш дом» — Болдина, 112б.
За данное нарушение на данную управляющую компанию возбудили дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU