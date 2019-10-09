В Тульской многоэтажке обнаружилось обирание грызунов

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-09T11:35:20+03:00

За данное нарушение на УК возбудили дело об административном правонарушении

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По обращениям жителей Роспотребнадзор провел проверку подвалов и чердаков многоквартирных жилых домов на наличие грызунов (мышей и крыс). Обследование проводилось по адресам: Красноармейский проспект, д. 8, ул. Пролетарская, д. 32, ул. Болдина, 112б.

Наличие грызунов подтвердилось только по одному из адресов, обсуживающегося УК «Ваш дом» — Болдина, 112б.

За данное нарушение на данную управляющую компанию возбудили дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU