2019-10-09T10:56:29+03:00
Общество

Тульские бойцы СОБРа провели мастер-класс для школьников

Кроме того, продемонстрировали современные образцы вооружения и техники, применяемые при выполнении служебно-боевых задач, рассказали об их тактико-технических характеристиках и боевых возможностях
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Росгвардия Тульской областиФото: Росгвардия Тульской области
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Ежегодно 8 октября отмечается День специальных отрядов быстрого реагирования войск национальной гвардии Российской Федерации. В день своего профессионального праздника сотрудники провели для кадетов юридического колледжа и учащихся центра образования № 1 день открытых дверей.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Управления Росвгардии по Тульской области, председатель Региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Тульской области, ветераны специальных подразделений и личный состав.

На построении начальник Управления Росгвардии по Тульской области и приглашенные гости возложили цветы к мемориалу погибшим войнам Росгвардии, почтив их память минутой молчания.

В торжественной обстановке до личного состава был доведен приказ о присвоении очередных специальных званий и поощрении отличившихся сотрудников — они получили грамоты и медали за особые результаты служебно-боевой деятельности.

На специальных площадках сотрудники Росгвардии показали школьникам современные образцы вооружения и техники, применяемые при выполнении служебно-боевых задач, рассказали об их тактико-технических характеристиках и боевых возможностях. На плацу спецподразделения СОБР продемонстрировали приемы самооброны.

В ходе беседы школьникам и кадетам Росгвардейцы продемонстрировали фильм «Росгвардия», рассказали об истории создания спецотрядов, познакомили школьников с историей и задачами силового ведомства и специальных подразделений. Кроме того, офицеры подробно рассказали о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в ряды Росгвардии.

Фото: Росгвардия Тульской области

Фото: Росгвардия Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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