В Веневе Тульской области откроют памятник Александру II

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-09T10:23:33+03:00

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17 августа 1837 года цесаревич Александр во время своей поездки из Рязани в Тулу посетил Венев, где остался на ночлег в здании, которое сейчас принадлежит школе искусств.

В июле копию картины, запечатлевшей это событие в истории города «Визит цесаревича Александра Николаевича в Венёв 17 августа 1837 года» разместили на этом здании, но сам бюст и мраморный трехтонный постамент сейчас находятся в городском сквере.

Облагоустроена и прилегающая территория. Силами районной администрации там был проведен ряд работ.

ИСТОЧНИК KP.RU