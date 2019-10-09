В Веневе Тульской области откроют памятник Александру II
Официальное открытие памятника назначено на 12 октября на 12:00
Фото: Тула online
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17 августа 1837 года цесаревич Александр во время своей поездки из Рязани в Тулу посетил Венев, где остался на ночлег в здании, которое сейчас принадлежит школе искусств.
В июле копию картины, запечатлевшей это событие в истории города «Визит цесаревича Александра Николаевича в Венёв 17 августа 1837 года» разместили на этом здании, но сам бюст и мраморный трехтонный постамент сейчас находятся в городском сквере.
Облагоустроена и прилегающая территория. Силами районной администрации там был проведен ряд работ.
ИСТОЧНИК KP.RU