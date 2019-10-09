Трое военнослужащих признаны виновными в хищении имущества на сумму 27 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-09T09:51:57+03:00

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Установлено, что в 2014 году подполковник, начальник вещевой службы войсковой части 55599 неоднократно направлял в вещевую службу Западного военного округа заявки на получение имущества, которое якобы необходимо для обеспечения увольняемых военнослужащих. В начале 2014 года ему было выдано в общей сложности 28 нарядов, с помощью которых майор запаса, состоящий в должности начальника вещевой службы войсковой части 33842, получил в воинских частях, дислоцированных в различных регионах Российской Федерации, вещевое имущество, которое по указанию подполковника передавал сторонним лицам. Также у сообщников была договоренность с исполнявшим обязанности начальника склада вещевого имущества части 55599, который, чтобы скрыть содеянное, указывал не соответствующие действительности данные о поступлении похищенного имущества на склад данной воинской части.

Общий ущерб похищенного составил более 26,9 млн рублей.

С целью обеспечения возмещения причиненного вреда в ходе предварительного следствия наложен арест на автомобили Audi A4 и Toyota Camry, принадлежащие майору и и.о. начальника склада вещевого имущества.

Решением тульского военного гарнизонного суда военнослужащие были признаны виновными в хищении военного имущества и приговорены к наказанию в виде лишения свободы и штрафа на общую сумму 550 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU