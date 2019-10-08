На дороге «Тула-Новомосковск» водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП
7 октября в 12.15 на 43 км дороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП. 30-летний мужчина на «Вольво» столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 36-летнего мужчины.
По предварительной информации, первый водитель не выбрал безопасную дистанцию для движения.
В результате «Дэу» столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ 2818», за рулем которого находился 32-летний мужчина.
«ГАЗ» после этого столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Мицубиси L 200» под управлением 54-летнего мужчины.
Все машины получили механические повреждения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Дэу». С различными травмами он был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU