В Большой Туле по 46 адресам появится наружное освещение

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-08T11:01:16+03:00

На эти работы потратят около 22 млн рублей

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В 2020 году на 46 объектах Большой Тулы появится наружное освещение. Реализация программы на этот год обойдется примерно в 22 млн рублей.

В этом году специалисты на 10 объектах установили 113 опор, 193 светильника, смонтировали больше 6 тысяч метров линий дорожного освещения, установили 4 пункта питания наружного освещения. Общая стоимость работ по данным объектам превысила 7 млн рублей.

Управление по благоустройству администрации города сйечас готовит трехлетнюю программу по строительству сети наружного освещения в Большой Туле. По ней планируют построить порядка 90 объектов. Ориентировочная стоимость работ – около 66 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU