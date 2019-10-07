СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-07T17:52:17+03:00

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В Тульском областном Экзотариуме появились мандариновые полозы от родителей двух цветовых форм. 15 ярких малышей вышли из яиц 2 недели назад. Их родителей привезли еще в 2009 году из экспедиции во Вьетнам.

Эти змеи в стенах лаборатории зоопарка размножаются ежегодно. Самые первые яйца были отложены через промежуток времени от 1 до 3 лет после их появления в Экзотариуме и адаптации к новым условиям.

Примечательно, что потомство дали одновременно особи двух природных окрасов – стандартные и аксантики (аксантизм- это простая (рециссивная) мутация, убирающая либо красный, либо желтый пигмент - либо сразу два этих пигмента. Соответственно, животные с этой мутацией окрашены в серые, белые, коричневые и черные цвета.

Особенностью этой мутации у мандариновых полозов является то, что в окраске и у потомства нормального окраса и у аксантиков изначально присутствует желтый пигмент, который постепенно исчезает у рептилий с этим цветовым отклонением.

ИСТОЧНИК KP.RU