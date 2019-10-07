В Тульской области на заправке работал мужчина, больной открытой формой туберкулеза

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-07T15:21:49+03:00

По решению суда он принудительно был госпитализирован

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31-летний мужчина, больной туберкулезом, ранее уже был направлен на лечение, но упорно игнорировал все предписания врачей и медработников. Кроме того, он работал на заправочной станции в г. Суворове, которая является общественным местом с довольно большой проходимостью людей.

По решению суда тульские приставы возбудили исполнительное производство, в соответствии с которым было решено госпитализировать больного принудительно.

Для дальнейшего лечения мужчину доставили в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1».

ИСТОЧНИК KP.RU