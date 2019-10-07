12 октября в Туле откроется баскетбольный сезон
Команда «Арсенала» сыграет против «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)
Фото: БК "Арсенал"
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Тульская баскетбольная команда «Арсенал» открывает новый сезон с домашних матчей. В рамках чемпионата России 12 и 13 октября на площадке состоится игра «Арсенал» - «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону).
Полмесяца тульская команда провела в напряженном графике вне родных стен, играя матчи Кубка России и Евразийской лиги. Но уже меньше чем через неделю команде предстоят первые официальные домашние игры сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU