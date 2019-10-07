2019-10-07T14:34:26+03:00
Происшествия

В Туле ограбили отделение банка на Красноармейском проспекте

В полиции устанавливаются детали происшествия
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В ночь с 6 на 7 октября на Красноармейском проспекте неизвестные проникли в банк и вскрыли сейф.

По одной из версий, грабители могли попасть в помещение через окно.

Попав в банк, похитители вскрыли сейф, забрали деньги, а затем скрылись с места происшествия.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают детали происшествия и сумму похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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