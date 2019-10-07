В Туле ограбили отделение банка на Красноармейском проспекте
В полиции устанавливаются детали происшествия
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В ночь с 6 на 7 октября на Красноармейском проспекте неизвестные проникли в банк и вскрыли сейф.
По одной из версий, грабители могли попасть в помещение через окно.
Попав в банк, похитители вскрыли сейф, забрали деньги, а затем скрылись с места происшествия.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают детали происшествия и сумму похищенного.
ИСТОЧНИК KP.RU