В Туле ограбили отделение банка на Красноармейском проспекте

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-07T14:34:26+03:00

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В ночь с 6 на 7 октября на Красноармейском проспекте неизвестные проникли в банк и вскрыли сейф.

По одной из версий, грабители могли попасть в помещение через окно.

Попав в банк, похитители вскрыли сейф, забрали деньги, а затем скрылись с места происшествия.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают детали происшествия и сумму похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU