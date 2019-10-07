2019-10-07T12:48:56+03:00
Происшествия

В Тульской области «КАМАЗ» вылетел в кювет и въехал в дерево: водитель погиб

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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6 октября в 15.30 на 304 км трассы М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 61-летний мужчина на автомобиле «КАМАЗ 5320» съехал в левый по ходу движения кювет, а затем наехал на дерево.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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