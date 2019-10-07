На трассе в Тульской области 11-летний водитель скутера попал в ДТП с легковушкой
Мальчик не имел прав и ехал без мотошлема
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 октября в 12.30 на 311 км трассы М-4 «Дон» городского округа Ефремов произошло ДТП. 56-летний мужчина на «Рено Сандеро» столкнулся со скутером, пересекающим проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля.
Двухколесным транспортным средством без государственного регистрационного знака управлял 11-летний мальчик без мотошлема. В результате ДТП ребенка госпитализировали с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU