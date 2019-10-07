2019-10-07T12:12:38+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Кауля не поделили дорогу «Джип Гранд Чероки» и «Лада Веста»

Помощь медиков потребовалась водителю отечественного автомобиля
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 октября в 06.40 на улице Кауля в Туле произошло ДТП. 46-летний мужчина на автомобиле «Джип Гранд Чероки» при въезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлении 26-летнего молодого человека.

Водителю «Лады» оказали медицинскую помощь, после которой он был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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