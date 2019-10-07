Житель Тульской области забил в овраге до смерти случайного знакомого

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-07T12:07:26+03:00

Ему назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Изменить размер текста: A A

23-летний житель Тульской области признан виновным в убийстве.

Весной молодой человек выпивал со случайным знакомым в овраге по ул. Кутузова. Вскоре между ними завязался конфликт.

Молодой человек начал избивать мужчину. Удары приходились по голове, лицу, шее и телу. В какой-то момент молодой человек остановился, а затем скрылся с места происшествия.

Мужчина скончался от полученных телесных повреждений в овраге той же ночью.

Вину в совершенном преступлении фигурант уголовного дела признал и в содеянном раскаялся, сообщили в прокуратуре области.

Ему назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

й

ИСТОЧНИК KP.RU