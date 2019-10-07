Житель Тульской области забил в овраге до смерти случайного знакомого
23-летний житель Тульской области признан виновным в убийстве.
Весной молодой человек выпивал со случайным знакомым в овраге по ул. Кутузова. Вскоре между ними завязался конфликт.
Молодой человек начал избивать мужчину. Удары приходились по голове, лицу, шее и телу. В какой-то момент молодой человек остановился, а затем скрылся с места происшествия.
Мужчина скончался от полученных телесных повреждений в овраге той же ночью.
Вину в совершенном преступлении фигурант уголовного дела признал и в содеянном раскаялся, сообщили в прокуратуре области.
Ему назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU