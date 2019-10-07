2019-10-07T10:55:48+03:00
Звезды

В Тульской филармонии стартовал новый концертный сезон

В праздничном концерте принял участие пианист Николай Луганский
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульской областной филармонии стартовал 82 концертный сезон. Новый цикл открыл Международный музыкальный фестиваль духового искусства BRASS DAYS.

В праздничном концерте приняли участие народный артист России, лауреат Государственной премии 2018 года в области литературы и искусства, солист Московской государственной академической филармонии Николай Луганский и музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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