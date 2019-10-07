2019-10-07T10:38:36+03:00
Общество

В Туле благоустраивают территорию около строящегося Ледового дворца

Здесь провели планировку 250 кв. метров территории
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле благоустраивают территорию около строящегося Ледового дворца. На выходных ее расчистили сотрудники главного управления по Центральному территориальному округу.

Работы проводились в районе дома № 13 по ул. Новомосковской. В них были задействованы более 20 человек и 3 единицы техники.

В ходе работ было вывезено около 40 куб. метров порубочных остатков и проведена планировка 250 кв. метров территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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