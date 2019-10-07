В Туле разработали концепцию благоустройства Баташевского сада
К концу года уголок природы существенно преобразится
Фото: Правительство Тульской области
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В Туле разработали концепцию благоустройства «Баташевский сад – история, природа, человек…». К концу года уголок природы существенно преобразится.
В саду уже установлен большой современный комплекс для занятий воркаутом и беседка для настольных игр. Здесь удаляют сухие и аварийно-опасные деревья, регулярно убирают территорию.
В планах установить урны, скамейки, информационные стенды и указатели, модернизировать детскую площадку, обустроить новые спортивные площадки и площадку для выгула собак, установить пост охраны и камеры видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU