"Денежные махинации": В Тульской области задержали главврача районной больницы

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-07T09:59:53+03:00

Руководитель учреждения занимал свой пост с 2016 года

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В Суворове задержали главврача районной больницы. По версии правоохранителей, руководитель учреждения мог выписывать сотрудникам денежные премии, а затем отвозил наличные в областной центр. Об этом сообщает myslo.

Сообщается, что губернатор Алексей Дюмин и областное правительство проинформированы о случившемся.

Отметим, что главный врач ГУЗ «Суворовская ЦРБ» занимал свой пост с 27 мая 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU