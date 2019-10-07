2019-10-07T09:59:53+03:00
Происшествия

"Денежные махинации": В Тульской области задержали главврача районной больницы

Руководитель учреждения занимал свой пост с 2016 года
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Суворове задержали главврача районной больницы. По версии правоохранителей, руководитель учреждения мог выписывать сотрудникам денежные премии, а затем отвозил наличные в областной центр. Об этом сообщает myslo.

Сообщается, что губернатор Алексей Дюмин и областное правительство проинформированы о случившемся.

Отметим, что главный врач ГУЗ «Суворовская ЦРБ» занимал свой пост с 27 мая 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24