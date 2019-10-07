"Денежные махинации": В Тульской области задержали главврача районной больницы
Руководитель учреждения занимал свой пост с 2016 года
Фото: Архив "КП"
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В Суворове задержали главврача районной больницы. По версии правоохранителей, руководитель учреждения мог выписывать сотрудникам денежные премии, а затем отвозил наличные в областной центр. Об этом сообщает myslo.
Сообщается, что губернатор Алексей Дюмин и областное правительство проинформированы о случившемся.
Отметим, что главный врач ГУЗ «Суворовская ЦРБ» занимал свой пост с 27 мая 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU