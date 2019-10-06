2019-10-06T17:51:45+03:00
Звезды

В Тульской областной филармонии стартовал 82-й концертный сезон

Гости увидели новый концертный рояль экстра-класса «Steinway and Sons»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: правительство Тульской областиФото: правительство Тульской области
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5 октября в Тульской областной филармонии открылся 82-й концертный сезон. Новый цикл открыл Международный музыкальный фестиваль духового искусства BRASS DAYS под руководством дирижера Владислава Лаврика.

В праздничном концерте приняли участие музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и народный артист России, лауреат Государственной премии 2018 года в области литературы и искусства, солист Московской государственной академической филармонии Николай Луганский.

Перед началом концертной программы прошла презентация нового рояля экстра-класса «Steinway and Sons», приобретенного специально для городской филармонии по инициативе Губернатора Алексея Дюмина. Вопрос приобретения нового инструмента стоял уже много лет, ведь старый уже давно отслужил свой срок. Приобретение нового рояля стало большим подарком для творческого коллектива областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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