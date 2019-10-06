2019-10-06T17:12:20+03:00
Общество

Тульский «Арсенал» уступил московскому «Локомотиву»

Матч закончился счетом 2:1
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Фото: ФК "Арсенал"Фото: ФК "Арсенал"
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6 октября в Москве на «РЖД Арене» в рамках 12-го тура РПЛ прошел матч «Арсенал» – «Локомотив». Игра завершилась счетом 2:1 в пользу москвичей. Исход гостевого матча решил эпизод в компенсированное время первого тайма.

Гол со стороны арсенальцев принадлежит Э. Кангва (1:1).

Победу «Локомотиву» принесли голы Эдера (1:0) и Ал. Минарчук (с пенальти, 2:1).

Таким образом, в пяти осенних турах команду «оружейников» набрала одно очко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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