Тульский «Арсенал» уступил московскому «Локомотиву»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-06T17:12:20+03:00

Изменить размер текста: A A

6 октября в Москве на «РЖД Арене» в рамках 12-го тура РПЛ прошел матч «Арсенал» – «Локомотив». Игра завершилась счетом 2:1 в пользу москвичей. Исход гостевого матча решил эпизод в компенсированное время первого тайма.

Гол со стороны арсенальцев принадлежит Э. Кангва (1:1).

Победу «Локомотиву» принесли голы Эдера (1:0) и Ал. Минарчук (с пенальти, 2:1).

Таким образом, в пяти осенних турах команду «оружейников» набрала одно очко.

ИСТОЧНИК KP.RU