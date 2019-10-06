2019-10-06T16:31:10+03:00
Недвижимость

По каким адресам Тулы ожидаются перебои электроэнергии

Плановые отключений пройдут с 9:00 до 17:00
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Завтра, 7 октября, по некоторым адресам Тулы и области будут проводиться плановые отключения электроэнергии. Приостановление подачи электроэнергии ожидается завтра с 9:00 и до 17:00 в областном центре и в двух поселках.

Работы в ТП будут проводиться по ул. Пузакова, д. №№3,5; ул. Демидовская, 78; ул. Буденого, д. №№ 90, 90а, 90б, 94, 85-93 (нечетн.), 102, 104, 116; ул. Перекопская, д. №№ 1, 3а; ул. Демьянова , д. №№ 9-19а (нечетн.), 4; ул. Рогожинская, д. №№ 23-33 (нечетн.), 22-44 (четн.); ул. Некраова, д. 22.

Монтаж СИП, допуск подрядной организации проведется по адресам: ул. 1-я Криволученская, д. №№ 6-12 (четн.), 13-53 (нечетн.); ул. 2-я Криволученская, д. №№ 14а-в, 10-20(четн.), 16 а-в; ул. 5-я Криволученская, д. №№ 10а-в, 22-28 (четн.).

Работы по обрезке деревьев и перетяжке проводов, вводов будут проводиться в п. Южном по адресам: ул. Первомайская, д. №№ 1-10; ул. Транспортная, д. №№ 5-9; ул. Станционная, д. №№ 5-17.

Установка опор, монтаж проводов, допуск подрядной организации будут проводиться в п. Восточном, в домах №№ 27, 27а, 29б, 32в, 32-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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