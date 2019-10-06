В Туле на Ф. Энгельса иномарка влетела в стену пятиэтажного дома
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 6 октября, в Туле на ул. Ф. Энгельса автомобиль Subaru влетел в стену пятиэтажного дома.
По информации СМИ, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в угол пятиэтажки. Не исключается версия, что причиной могла послужить скользкая дорога.
Все подробности ДТП установят специалисты
ИСТОЧНИК KP.RU