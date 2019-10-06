В Туле на Ф. Энгельса иномарка влетела в стену пятиэтажного дома

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-06T14:42:54+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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Сегодня, 6 октября, в Туле на ул. Ф. Энгельса автомобиль Subaru влетел в стену пятиэтажного дома.

По информации СМИ, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в угол пятиэтажки. Не исключается версия, что причиной могла послужить скользкая дорога.

Все подробности ДТП установят специалисты

ИСТОЧНИК KP.RU