7 октября по некоторым адресам Тулы будет приостановлена подача холодной воды

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-06T14:13:12+03:00

Плановые отключения продлятся с 9:30 утра и до окончания работ

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В понедельник, 7 октября, по некоторым адресам Тулы пройдут отключения холодной воды. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Таким образом, в связи с проведением планово-восстановительных работ по адресу: ул. Смидович д.20а, завтра с 9:30 и до окончания работ подача воды будет ограничена по следующим адресам: ул. Смидович д.д. 13, 15, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 39, ул. Ползунова д.д. 1, 3, ул. Волнянского д.3а.

«Тулагорводоканал» предупреждает о том, что по окончанию работ возможно снижение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU