В Туле на Староникитской произошло серьезное ДТП с участием четырех машин

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-06T13:14:19+03:00

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В субботу, 5 октября, в Туле на пересечении улиц Староникитская и Л. Толстого произошло массовое ДТП с участием четырех машин.

По данным СМИ, Hyndai i35 на скорости влетел в ехавший в попутном направлении Hyndai Accent. От сильного удара Accent вынесло на полосу встречного движения, где автомобиль развернуло на 180 градусов. Там же он совершил лобовое столкновение с отечественным автомобилем Lada Kalina.

Водитель Lada старался уйти от столкновения, но у него это не получилось – машина влетела в Honda Civic.

Все автомобили получили серьезные увечья. Среди пострадавших оказалась пассажирка Hyndai Accent.

Все подробности происшествия установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU